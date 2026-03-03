Le parole di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta

Non riesce a rialzarsi la Lazio, che dopo un periodo negativo è incappata in una sconfitta anche contro il Torino nell’ultimo turno di campionato. Di tutto questo ha parlato a Mediaset capitan Zaccagni, il quale ha dichiarato: “La partita di Torino è archiviata, è stata una brutta prestazione e non era ciò che volevamo. Ci siamo detti che forse l’unico pensiero era quello della Coppa Italia, anche se è stato sbagliato. In campionato, nonostante la classifica, dobbiamo fare il nostro percorso e portare a casa più punti possibili”.

Proprio la Coppa Italia aspetta ora i biancocelesti, che nella doppia sfida contro l’Atalanta si giocheranno una grossa fetta di stagione. E la squadra, sa quanto valgano queste due partite: “Ieri ci siamo parlati, ci siamo detti che per noi è una grande occasione. Sono due partite e dobbiamo gestirle al meglio”.

Lo stesso Zaccagni è reduce da un periodo sfortunato a livello fisico, ma adesso sembra in ripresa e pronto a dare il massimo: “Sto ricominciando a sentirmi bene. Ho avuto un mese di stop, queste ultime due partite mi hanno dato minuti e ora voglio solo aiutare la squadra”.

Il capitano della Lazio, poi, ha anche fatto un bilancio della sfortunata stagione: “Tutti hanno visto una squadra spenta domenica ed è quello che non vogliamo, per il mister e per i nostri tifosi. È una stagione complicata, partite difficili e tanti infortuni, ma ci siamo lasciati tutto alle spalle e daremo tutto da qui alla fine”.