Mattia Zaccagni (IMAGO)

Le parole del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato del momento della squadra e della Nazionale

Dopo un inizio di stagione non semplicissimo, la Lazio di Sarri si torva attualmente in 8ª posizione in classifica a 2 punti dalla zona Conference League.

A parlare della Lazio, della sua famiglia e della Nazionale è stato Mattia Zaccagni, capitano della squadra baincoceleste.

Nell’intervista rilasciata a Manuele Baiocchi, Zaccagni ha iniziato parlando del rapporto con il proprio allenatore, Maurizio Sarri: “Sarri è un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando si vince e si fa il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e ci piace vederlo cosi. A noi piace dare il massimo e adesso ci sta riuscendo. È una delle più grandi soddisfazioni”.

Zaccagni: “La Lazio ti entra dentro”

Al capitano biancoceleste è stato chiesto perchè la Lazio riesca ad entrare così tanto nei giocatori che ci giocano e ci hanno giocato, vista anche al presenza di Milinkovic allo stadio in Lazio-Milan, Radu sempre tra i tifosi e Immobile in lacrime sotto la curva prima di Lazio-Bologna: “Stefan (Radu, ndr) ha scavalcato: è uno di loro! Sergej l’altro giorno allo stadio è stato bello vederlo ed è emozionante saperlo esultare per un mio gol. Così come Ciro sotto la curva. La Lazio è questa, se non ci sei dentro fai fatica a capirlo. I tifosi ti danno veramente tanto: percepisci tutto, la storia, l’amore incondizionato”.

Il numero 10 ha poi proseguito parlando di suo figlio Thiago, tifosissimo della Lazio: “Non sono stato un papà che ha forzato questa cosa. È avvenuto tutto in modo naturale. Quando torna a casa vuole subito mettere la maglia della Lazio: per lui il pigiama è la divisa della squadra, è quello che vuole tutte le sere e a volte bisogna combatterci perché la indosserebbe anche a scuola ma gli spieghiamo che non può. Però è bello vederlo crescere con i valori giusti”.

Mattia Zaccagni (IMAGO)

Le parole di Mattia Zaccagni sulla Nazionale

Alla domanda se la Nazionale riuscirà a qualificarsi per il Mondiale, il giocatore ha risposto con fiducia: “Ci andrà perché ce lo meritiamo. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non siamo riusciti ad andarci direttamente ma nelle due partite che ci aspettano faremo bene”.

Infine Zaccagni ha parlato del Ct Gattuso: “Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte e anche per questo sono sicuro che ce la faremo”.