Lazio, i convocati per il Verona: ci sono Ratkov e Taylor
La Lazio ha comunicato l’elenco ufficiale dei convocati per la gara contro il Verona: ci sono i nuovi acquisti Taylor e Ratkov
Appuntamento molto importante per la Lazio, che si presenta a Verona con due novità. Al Bentegodi, infatti, Maurizio Sarri potrà contare sui nuovi acquisti Kenneth Taylor e Petar Ratkov.
Il primo è arrivato a Roma ieri, 10 gennaio, e in serata è arrivato il Transfer che ha permesso al club biancoceleste di averlo a disposizione per la trasferta. Per quanto riguarda Ratkov, invece, è arrivato già nei giorni scorsi.
Per la prima giornata di ritorno di Serie A, dunque, Sarri avrà i due nuovi acquisti, ma nel frattempo i biancocelesti continuano a lavorare sul mercato per il centrocampo.
Di seguito la lista completa dei convocati per la partita contro il Verona.
Lazio, i convocati per la gara col Verona
- Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
- Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli
- Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Rovella, Taylor, Vecino
- Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov