La Lazio ha comunicato l’elenco ufficiale dei convocati per la gara contro il Verona: ci sono i nuovi acquisti Taylor e Ratkov

Appuntamento molto importante per la Lazio, che si presenta a Verona con due novità. Al Bentegodi, infatti, Maurizio Sarri potrà contare sui nuovi acquisti Kenneth Taylor e Petar Ratkov.

Il primo è arrivato a Roma ieri, 10 gennaio, e in serata è arrivato il Transfer che ha permesso al club biancoceleste di averlo a disposizione per la trasferta. Per quanto riguarda Ratkov, invece, è arrivato già nei giorni scorsi.

Per la prima giornata di ritorno di Serie A, dunque, Sarri avrà i due nuovi acquisti, ma nel frattempo i biancocelesti continuano a lavorare sul mercato per il centrocampo.

Di seguito la lista completa dei convocati per la partita contro il Verona.

Lazio, i convocati per la gara col Verona

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel

Furlanetto, Mandas, Provedel Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Rovella, Taylor, Vecino

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov