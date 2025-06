Lazio, rinnovo di contratto in vista per Matias Vecino

Matias Vecino verso il rinnovo con la Lazio: il calciatore ha il contratto con la scadenza fissata per questo 30 giugno 2025

Rinnovo di contratto in vista con la Lazio per Matias Vecino. Dopo l’ufficialità del ritorno di Maurizio Sarri in panchina il club biancoceleste comincia a muoversi in vista della prossima stagione.

Il classe 1991 ha la scadenza del contratto fissata per questo 30 giugno 2025 e la Lazio vuole rinnovargli il contratto.

In quest’ultima stagione il centrocampista uruguaiano in campionato in 20 presenze ha collezionato 2 gol e 3 assist.

Nell’anno del secondo posto conquistato dalla Lazio con Maurizio Sarri in panchina, in Serie A Vecino ha preso parte a 32 partite siglando 2 reti.