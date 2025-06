Lazio, Matias Vecino (IMAGO)

Vecino sarà un giocatore della Lazio anche nella prossima stagione: è fatta per il rinnovo di contratto dell’uruguaiano

Matias Vecino e la Lazio ancora insieme. È fatta, infatti, per il rinnovo del centrocampista uruguaiano per un altro anno più uno di opzione.

Il contratto dell’ex Inter sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno, ma le parti hanno raggiunto un accordo per prolungarlo.

Vecino rimarrà dunque anche con Maurizio Sarri in panchina: il toscano è l’allenatore con cui il classe ’91 ha giocato di più in carriera, mettendo insieme 111 presenze tra Lazio ed Empoli. 10 gol e 6 assist per lui con Sarri da allenatore: adesso, l’obiettivo è migliorare questi numeri.

Secondo rinnovo in pochi giorni per i biancocelesti dunque, dopo quello di Pedro.