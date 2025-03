Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Marco Baroni e Kosta Runjaić per la sfida tra la Lazio e l’Udinese

La Lazio e l’Udinese chiudono il 28esimo turno del campionato di Serie A. A partire dalle 20:24, la formazione biancoceleste e quella bianconera si sfideranno allo stadio Olimpico.

Da una parte c’è la Lazio di Marco Baroni, reduce dal successo contro il Milan (in campionato) e il Viktoria Plzen (in Europa League).

Due successi, quelli raccolti dai biancocelesti, arrivati al 90′ grazie ai gol di Pedro a San Siro e quello di Gustav Isaksen alla Doosan Arena.

La squadra di Kosta Runjaić è reduce da un successo, quello raccolto lo scorso 1 marzo contro il Parma in Serie A. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Lazio-Udinese, le scelte ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Rovellq, Dele Bashiru, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic. All. Baroni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sanchez, Davis, Atta, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Dove vedere Lazio-Udinese

La gara tra Lazio e Udinese, in programma lunedì 10 marzo alle ore 20:45, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su tablet, cellulare e computer sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.