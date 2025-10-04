Lazio-Torino, rigore per i biancocelesti e rissa: cosa è successo nel finale

Finale bollente nella gara dell’Olimpico tra la Lazio e il Torino: rigore per i biancocelesti dopo il 90′ e rissa con i granata

Finale molto acceso nella gara tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Marco Baroni. I granata erano andati al 93′ con il gol di Saul Coco sul 3-2.

Solamente due minuti dopo nell’area di rigore degli uomini di Baroni, però, Noslin va a terra dopo un contatto proprio con l’autore del terzo gol granata. Da lì parte una rissa tra le due squadre con Castellanos che finisce a terra e con l’ammonizione per Maripan.

Dopo un lungo controllo da parte del VAR, Piccinini viene chiamato a rivedere il contatto e al 101′ minuto assegna calcio di rigore per i biancocelesti. “A seguito di revisione il numero 23 del Torino commette un fallo in area di rigore, decisione finale rigore e a seguito della revisione il numero 13 è un cartellino giallo“: così il direttore di gara ha spiegato la sua decisione.

Con il gol di Cataldi la Lazio al 103′ trova il 3-3 e l’arbitro fischia la fine della partita.

La situazione di Lazio e Torino alla sosta

La Lazio di Maurizio Sarri arriva alla seconda sosta stagionale per le nazionali al tredicesimo posto in classifica con 7 punti in 6 gare. Nelle ultime 4 gare i biancocelesti hanno collezionato due sconfitte, contro Roma e Sassuolo, il pareggio contro il Torino e la vittoria contro il Genoa.

Il Torino di Marco Baroni, invece, con il pareggio di oggi, sabato 4 ottobre, si ferma al sedicesimo posto con 5 punti in 6 gare. I granata nelle ultime 4 oltre al 3-3 di oggi hanno battuto la Roma all’Olimpico e perso contro Atalanta e Parma.