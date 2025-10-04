Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino, match valevole per la sesta giornata di Serie A

La Lazio cerca continuità dopo la bella vittoria contro il Genoa al Ferraris. I biancocelesti ospitano il Torino con l’obiettivo di andare alla sosta nazionali con due vittorie consecutive, che consentirebbero alla squadra di Maurizio Sarri di scalare posizioni in classifica dopo un inizio difficile.

Per i granata, invece, fare punti all’Olimpico consentirebbe di lasciare alle spalle un momento complicato. La squadra di Baroni è infatti reduce da due sconfitte consecutive, contro Atalanta e Parma. Nel mezzo la vittoria contro il Pisa in Coppa Italia, che ha consentito ai piemontesi di volare agli ottavi di finale.

L’unica vittoria in Serie A per il Torino, fin qui, è arrivata proprio all’Olimpico contro la Roma. Giovanni Simeone proverà a tornare protagonista, questa volta contro i biancocelesti.

Due squadre a caccia di punti e conferme dopo un inizio al di sotto delle aspettative: in campo Lazio e Torino. Di seguito le scelte di Maurizio Sarri e Marco Baroni.

Lazio-Torino, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-4-2): Provedel, Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. All. Sarri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Isaksen, Belahyane, Provstgaard, Lazzari, Pinelli, Farcomeni.

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Pedersen; Tameze, Casadei, Asllani; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni

A disposizione: Paleari, Mihai, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Adams, Dembelè, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Zapate, Njie.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Lazio e Torino valida per la sesta giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico. La partita potrà essere seguita in TV su DAZN.