Lazio, idea Tessmann del Lione per il centrocampo
La Lazio valuta, tra i vari nomi, anche Tanner Tessman dell’Olympique Lione per rinforzare il centrocampo
Dopo l’arrivo di Taylor dall’Ajax e la partenza di Guendouzi, la Lazio vuole rinforzare il centrocampo con un altro acquisto.
Tra i vari nomi si valuta anche quello di Tanner Tessmann, classe 2001 dell’Olympique Lione.
Il centrocampista americano, in questa stagione sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, ha disputato 16 partite in Ligue 1, oltre a 6 di Europa League. Sono 2 le reti realizzate dal Tessman in questa stagione.
Per il calciatore cresciuto calcisticamente a Dallas si tratterebbe di un ritorno in Italia, dal momento che ha vestito per 3 stagioni la maglia del Venezia.