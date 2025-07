Lazio, firmati i documenti per la cessione di Tchaouna al Burnley: cifre e formula

Tchaouna con la maglia della Lazio (IMAGO)

È fatta per il trasferimento di Loum Tchaouna dalla Lazio al Burnley: sono stati firmati i documenti

La prima operazione della Lazio in questa finestra di calciomercato estiva è in uscita. I biancocelesti hanno infatti definito la cessione di Loum Tchaouna al Burnley.

Sono stati firmati pochi minuti fa i documenti per il trasferimento, che avverrà in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni e 250 mila euro.

Il francese saluta dunque la Lazio dopo una sola stagione, in cui ha messo a referto solamente 2 gol e 1 assist nelle 37 partite giocate con Baroni.

Adesso per lui una nuova avventura in Premier League, con l’obiettivo di riscattarsi dopo l’annata sfortunata in biancoceleste.