Lazio, in chiusura in questi minuti l’arrivo di Kenneth Taylor dall’Ajax: operazione da 15 milioni di euro

In chiusura l’arrivo di Kenneth Taylor alla Lazio: operazione da 15 milioni di euro per il centrocampista.

La Lazio è in chiusura in questi minuti con l’Ajax per portare a Roma Kenneth Taylor, confermate le indiscrezioni romane delle scorse ore sull’interesse dei biancocelesti e poi rilanciate da VoetbalPrimeur. Sarà un’operazione da 15 milioni di euro.

Per il classe 2002 sarà la prima volta in Italia visto che in carriera ha vestito solo la maglia dell’Ajax. Oltre 300 presenze con il club olandese passando dalle giovanili fino alla Prima Squadra.

I biancocelesti, molto attivi in questa sessione di mercato sia in entrata sia in uscita, stanno puntando su un profilo giovane anche per il centrocampo.