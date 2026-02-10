Lazio, presentato al Comune il progetto per lo stadio Flaminio

La Lazio ha presentato al Comune di Roma il progetto per la riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio Flaminio

Passi importanti per la Lazio e lo stadio “Flaminio“. Il club biancoceleste, infatti, ha presentato al Comune di Roma il progetto per la riqualificazione, l’ampliamento e l’ammodernamento dell’impianto.

Come si legge nella nota ufficiale del Comune della Capitale, nei prossimi giorni verrà valutato il fascicolo per avviare l’iter a partire dall’attivazione della conferenza dei servizi preliminare.

Si tratta di un progetto molto importante per la Lazio, da circa 480 milioni di euro per ottenere i diritti di superficie sull’impianto per i prossimi 99 anni.

Proprio lo scorso novembre il club biancoceleste aveva ottenuto riscontro positivo per l’ottenimento dei diritti di superficie. Così la Lazio può acquistare l’impianto tramite un contratto di diritto privato, in modo da evitare la concessione del Comune di Roma.

La nota del Comune di Roma sullo stadio Flaminio

Di seguito la nota sullo stadio Flaminio: “Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha ricevuto dalla Società Sportiva Lazio, tramite posta elettronica certificata, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021)“.

“Nei prossimi giorni, gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l’iter del progetto, attivando la conferenza dei servizi preliminare“.