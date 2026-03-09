Maldini dopo 80 secondo e Marusic al 92′: la Lazio supera il Sassuolo

La Lazio di Maurizio Sarri batte il Sassuolo di Fabio Grosso all’Olimpico grazie alla rete al 94′ di Adam Marusic

Si chiude con l’abbraccio di tutti i giocatore della Lazio ad Adam Marusic la gara dell’Olimpico vinta 2-1 contro il Sassuolo.

In uno stadio quasi completamente deserto (solamente 2000 gli spettatori) i biancocelesti erano chiamati a una conferma dopo il bel pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Gli uomini di Sarri hanno dimostrato di essere dentro la gara fin da subito con la rete dopo soli 80 secondi di Maldini, alla prima gioia con la maglia della Lazio.

A decidere il match, però, è stata la rete nei minuti di recupero di Adam Marusic su cross di Cancellieri. I biancocelesti tornano a fare tre punti in Serie A dopo più di un mese, l’ultima vittoria risaliva al 30 gennaio contro il Genoa.

Maldini sempre più in crescita

Oltre i tre punti l’altra bella notizia per Maurizio Sarri è la conferma della continua crescita di Daniel Maldini. Arrivato nel mercato di gennaio fin dal primo giorno il numero 27 ha cercato di adattarsi in una nuova squadra e in un ruolo inedito.

Passato poco più di un mese si vedono i primi risultati della scelta dell’allenatore della Lazio: l’assist nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta per il momentaneo 1-0 di Dele Bashiru e la prima gioia stasera, 9 marzo, contro il Sassuolo. Soddisfazione di Maurizio Sarri che si è vista anche nel buffetto affettuoso che l’allenatore della Lazio ha dato all’attaccante biancoceleste durante la conferenza stampa del numero 27.

Marusic decisivo nel recupero

Un bell’inserimento e un colpo di testa che beffa Muric in uscita: così Adam Marusic ha deciso la vittoria biancoceleste contro il Sassuolo. Ancora una volta il 77 si dimostra decisivo nei minuti di recupero. L’ultimo gol di un difensore della Lazio allo scadere prima di stasera, infatti, era stato segnato sempre dal montenegrino, in quel caso l’1-0 contro la Juventus nel marzo 2024.

In una stagione complicata, in cui la Lazio nelle ultime gare casalinghe ha giocato quasi senza il proprio pubblico e in cui non ci sono obiettivi dichiarati in campionato, i biancocelesti con questo ennesimo gol nel recupero hanno dimostrato che sicuramente a non mancare è la voglia.