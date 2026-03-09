Si sblocca subito la sfida tra Lazio e Sassuolo: a segno Daniel Maldini dopo 80 secondi

Neanche 80 secondi dal fischio d’inizio di Lazio-Sassuolo e i biancocelesti sono già in vantaggio, con Daniel Maldini che, dopo due assist, trova anche il primo gol in Serie A con la sua nuova maglia.

Proprio il classe 2001 inizia l’azione e in qualche modo serve Isaksen, che corre verso la porta palla al piede e alla fina calcia. Muric riesce a parare ma il pallone finisce tra i piedi nuovamente di Maldini che ha seguito l’azione.

Un dribbling, Garcia a terra e gol a porta vuota. Si indirizza subito il match, con il Sassuolo che si trova fin da subito a rincorrere.

E al 35′ i neroverdi riportano tutto in parità grazie a un gran gol di Armand Laurienté. Azione che nasce da Nzola, assist di Thorsvedt e gran gol sotto il sette. Poco dopo, invece, sponda Lazio Cataldi costretto al cambio per infortunio, al suo posto Patric.