Le scelte di Sarri e Grosso per Lazio-Sassuolo

Dopo le emozioni del derby di Milano, il posticipo tra Lazio e Sassuolo chiude la ventottesima giornata di Serie A.

I biancocelesti devono provare a chiudere bene una stagione complicata e hanno bisogno di una vittoria che manca da quattro partite tra campionato e Coppa Italia.

Per Sarri non ci sarà l’infortunato Provedel e farà quindi il suo esordio in Serie A il giovane Edoardo Motta.

Dall’altra parte, per il Sassuolo è una stagione positivissima, tant’è che i neroverdi si trovano a +4 sulla Lazio e possono addirittura portarsi a 5 punti dal settimo posto.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Patric, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, MAtic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe

Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv e streaming

La partita dell’Olimpico, valida per la 28esima giornata di Serie A, si giocherà stasera, lunedì 9 marzo, con calcio d’inizio alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN.