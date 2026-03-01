Lazio, Sarri: “Ratkov dall’inizio? Il ragazzo è ancora ingiudicabile”

Le parole dell’allenatore pochi minuti prima di Torino-Lazio

Pochi minuti prima di Torino-Lazio Maurizio Sarri ha così analizzato il momento del club biancoceleste: “Se pensiamo alla prossima già da ora siamo morti. Ne abbiamo sette fuori, ormai è la normalità e diventa difficile fare tanti cambi”.

L’allenatore si è poi concentrato sui calciatori arrivati nel mercato di gennaio: “Ratkov dall’inizio? Il ragazzo è ancora ingiudicabile, parla un’altra lingua e viene da un altro campionato a differenza di Taylor, arrivato in una zona di campo dove c’era necessità”.