Le parole dell’allenatore al termine della gara contro il Napoli

Termina 2-0 per la squadra di Conte la gara dell’Olimpico tra Lazio e Napoli.

Spinazzola prima e Rrahmani poi hanno messo in discesa il match, che di fatto è stato chiuso nella prima mezz’ora. Vittoria che proietta il Napoli nuovamente a un punto di distanza dal Milan. Diverso il discorso per la Lazio, che non riesce a superare Atalanta e Bologna.

Questa l’analisi di Maurizio Sarri nel postpartita a Dazn: “La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi. La squadra non pressava nella metà campo avversaria, ci abbiamo anche messo del nostro”.

Di seguito le dichiarazioni complete dell’allenatore della Lazio.

Sarri: “Partenza di Castellanos? Si poteva arrivare pronti”

Sarri ha parlato anche di mercato: “Ho parlato al direttore, gli ho detto che in certe zone di campo abbiamo bisogno di giocatori importanti. Inutile prendere giocatori dello stesso livello di quelli che abbiamo. L’evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore”.

Sulla cessione di Castellanos termina dicendo: “Penso che anche il ragazzo fosse propenso, quando ci sono queste condizioni è difficile trattenerlo. Si poteva arrivare pronti”