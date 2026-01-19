Le parole dell’allenatore della Lazio dopo la sconfitta contro il Como, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

La Lazio di Sarri non riesce a dare continuità alla vittoria di Verona e perde in casa contro il Como di Fabregas per 3-0.

A decidere la gara è stata la doppietta di Nico Paz e la rete dopo poco più di un minuto dall’inizio di Baturina. Uomini di Fabregas che nel primo tempo hanno sbagliato anche un calcio di rigore.

Con questa vittoria i biancoblù si portano a 2 punti dalla Juventus quinta, mentre i biancocelesti restano al nono posto.

Al termine del match Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa la prova della sua Lazio contro il Como di Fabregas.

Lazio, la conferenza stampa di Sarri nel post partita

Sarri ha cominciato la conferenza commentando la gara: “Quando prendi gol dopo due minuti contro queste squadre la partita diventa complicata. Il primo tempo è stato meno brutto di quello che sembra. Nel primo tempo loro sono entrati tre volte in area. Bisogna chiedersi come mai su tre volte abbiamo preso 2 gol e un rigore contro. La cosa preoccupante è che abbiamo preso gol in una situazione che abbiamo provato tutto giovedì mattina. Bisogna riconoscere agli avversari una qualità tecnica superiore a noi“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato sulle difficoltà della squadra: “Ci sono tutte difficoltà che non facilitano quello che dobbiamo fare. Questa è una gara che ti deve lasciare l’incazzatura una notte e domani mattina far preparare le prossima con più vigore. Se pensiamo solo alle difficoltà diventa tutto un alibi“.

“Mercato? L’importante è che non mi si tiri dentro nelle scelte”: le parole di Sarri

L’allenatore biancoceleste si è soffermato anche sul morale dei suoi giocatori: “Questa è una squadra che nelle ultime 18 aveva perso solamente tre gare, contro la prima in classifica, la seconda e la terza. Non si può parlare di una squadra demotivata. Fino a oggi i ragazzi hanno lottato. Il Como poi è una squadra forte e con grande qualità di palleggio. Loro hanno dimostrato di essere più forti di noi“.

Per concludere Sarri ha parlato del mercato: “Sono sempre discorsi teorici. Il mercato di una società è un mix tra le esigenza tecniche e quelle economiche. Il presidente è stato chiaro e io mi sono tirato fuori. L’importante è che non mi si tiri dentro nelle scelte, che arriva qualcuno e si dice ‘questo l’ha preso Sarri’“.