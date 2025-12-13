Lazio, Sarri: “È da tre mesi che questi ragazzi stanno facendo bene”

Maurizio Sarri (IMAGO)

Le parole dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri al termine della partita contro il Parma di Carlos Cuesta

Nonostante la doppia inferiorità numerica, La Lazio vince contro il Parma di Carlos Cuesta per 0-1 grazie alla rete di Noslin. Con questo successo la Lazio sale a 22 punti e si riavvicina alla zona Conference League.

Di seguito ecco le parole di Maurizio Sarri al termine del match a Dazn.

L’allenatore biancoceleste ha iniziato così: “Ci può dare entusiasmo, ma la convinzione i ragazzi l’hanno trovata da fine settembre: è da 3 mesi che questi ragazzi stanno facendo bene. Nel complesso questa vittoria ci sta tutta. Cinque espulsioni? Sì, ma siamo anche tra le squadre che commette meno fallo. Zaccagni? Rivedendolo mi sembra un po’ troppo il cartellino rosso”.

Sarri ha poi continuato: “La squadra è in crescita, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Con questa squadra mi diverto. E lo dissi in tempi non sospetti. Infortunati e assenti per le prossime gare? Purtroppo siamo abituati a questo tipo di situazioni in stagione. Una vittoria così mi era mai successa? Era un Antella-Figline. Vincemmo in 8 contro 10”.