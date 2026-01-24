Lazio, Sarri: “Romagnoli? Se ce l’ho lo schiero, per me è irrinunciabile. Mi aspetto una reazione lucida”

Le parole dell’allenatore della Lazio nel prepartita del match contro il Lecce, valido per la ventiduesima giornata di A

La Lazio sfida il Lecce nella ventiduesima giornata di Serie A. L’obiettivo dei biancocelesti è quello di tornare al successo dopo la sconfitta interna contro il Como per 3-0.

Prima del match, per parlare del momento in casa biancoceleste e non solo, ha parlato l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.

L’allenatore ha aperto dichiarando: “Una settimana difficile, come normale dopo una partita difficile. Le sconfitte fanno parte del percorso, non è il caso di farne un dramma. Bisogna reagire in maniera lucida”.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Sarri prima di Lecce-Lazio

Sulle scelte: “Romagnoli è il giocatore che ci guida la linea difensiva, per me è irrinunciabile. Dia? Dopo un periodo lontano da qui ha fatto 3 begli allenamenti, quindi ho pensato di metterlo in campo”



Sull’ultima partita giocata: “Il Como è una squadra che ti toglie entusiasmo, rischi sempre di essere dietro di loro. Sono in un gran momento. Mi aspetto una reazione tosta, ma da squadra lucida”.

La partita inizierà alle 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.