Lazio, Sarri: “Abbiamo attraversato mesi di difficoltà indicibile, ora vogliamo crescere”

Le parole dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la partita contro il Lecce, vinta 2-0 con i gol di Guendouzi e Noslin

Sorride la Lazio, che batte il Lecce e si porta all’ottavo posto, a pari merito con il Como ma con una partita in pià. La partita è terminata sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Guendouzi e Noslin.

Dopo il triplice fischio, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore biancoceleste ha iniziato così: “Buona Lazio per i primi 65 minuti, un peccato essere stati sull’1-0 per così tanto tempo. Il risultato ci metteva ancora a rischio ma io ho visto 65 minuti di grande livello”.

Ecco le sue dichiarazioni complete.

Lazio, Sarri: “Vogliamo tornare competitivi”

Sarri ha proseguito fissando l’obiettivo della stagione: “Il nostro obiettivo è crescere, vediamo se a fine anno avremo giocatori pronti per essere inseriti in squadre europee. Abbiamo attraversato 5 mesi di difficoltà indicibili, l’unico obiettivo è quello di crescere per tornare ad essere competitivi”.

Infine, un commento su Basic: “Faceva un po’ di fatica prima, dava l’impressione di aver bisogno di cambiare aria e invece è tornato fuori in maniera prepotente“