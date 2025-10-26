Le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio contro la Juventus di Igor Tudor: biancocelesti a quota 11 punti.

Sorride ancora la Lazio di Maurizio Sarri che vince all’Olimpico contro la Juventus di Igor Tudor. La rete di Basic regala i tre punti al club biancoceleste che si raggiunge quota 11 punti in classifica.

Al termine della partita l’allenatore dei padroni di casa ha commentato la sfida.

Sarri ha esordito dicendo: “Abbiamo sofferto ma in questa partita limitatamente. In alcuni momenti abbiamo giocato con sacrificio e con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il pubblico“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Maurizio Sarri.

Lazio, le parole di Sarri

L’allenatore della Lazio ha parlato di Basic: “Si era un po’ perso, era finito fuori lista ma c’era bisogno di lui e ha risposto presente. Ha una componente umana pesante e grande umanità. Ci sta dando una grande mano e lo ringraziamo tanto per questo“.

Sarri ha proseguito così: “Nelle ultime 4 partite con una media di 7 assenze a partita abbiano fatto 8 punti, la squadra sta reagendo molto bene“.

Sarri: “Nessun dissidio con la dirigenza”

Maurizio Sarri ha aggiunto: “Si vedeva che Isaksen in allenamento era in crescita ma non fino a questi punto. È stata una grande sorpresa anche per noi“.

L’allenatore ha concluso facendo chiarezza sul rapporto con la dirigenza: “Non avevo nessun dissidio con il presidente Lotito e con il ds Fabiani“.