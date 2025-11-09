Lazio, Sarri: “Non vedo arbitri all’altezza, dobbiamo noleggiarne qualcuno dall’estero”

Le parole di Maurizio Sarri al termine della sfida della Lazio contro l’Inter di Chivu.

Con la vittoria dell’Inter sulla Lazio si chiude l’undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny salgono in vetta alla classifica a quota 24 punti insieme alla Roma.

Al termine della sfida Maurizio Sarri ha commentato quanto fatto dai suoi ragazzi.

“Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura. Abbiamo traballato poi siamo entrati nella partita. Non è stata una partita disastrosa da parte nostra ma dispiace che i due gol siano arrivati da due palle lasciate andare male. Questo risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore della Lazio.

Lazio, Sarri: “Questa squadra sta crescendo. Ripartiamo da questa mentalità”

Sarri ha continuato: “Stiamo pagando qualcosa dentro l’area. Abbiamo avuto qualche palla gol ma non è facile. Cosa mi porto via di positivo? Questa è una squadra che sta crescendo. Dopo il primo gol la squadra si è ripresa ed è rimasta in partita fino alla fine. Ripartiamo da questa mentalità“.

Si è poi soffermato sugli infortunati: “Quando ti trovi in una serie di difficoltà che si moltiplicano o vai a fondo o reagisci, non ci sono tante possibilità. I ragazzi sono stati bravi a reagire. Non vi so dare date per i rientri dei vari giocatori. Non ho certezze ma c’è la speranza“. E poi conclude parlando di calciomercato: “A me non hanno ancora detto se il mercato è aperto o no. Penso che il mercato sia aperto ma aspetto l’ufficialità e poi faremo le varie scelte del caso“.

Lazio, le parole di Sarri

Sarri in conferenza stampa ha poi commentato le decisioni arbitrali: “Io ero nervoso perché il fallo di Lautaro è ammonizione. Se Lautaro viene ammonito Zaccagni non deve uscire dal campo. Ed era una zona di campo dove abbiamo rischiato di prendere gol. Si sarebbe arrabbiato anche Padre Pio”.

Infine ha concluso: “L’arbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. Penso sia ora di noleggiare gli arbitri all’estero perché la situazione è pesante. Non vedo arbitri all’altezza, quello di stasera no di sicuro“.