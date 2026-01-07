Le parole di Maurizio Sarri nell’intervista post partita dopo il pareggio della Lazio contro la Fiorentina all’Olimpico

Quarta partita consecutiva senza vittorie per la Lazio all’Olimpico. Contro la Fiorentina i biancocelesti pareggiano 2-2 e rimangono al nono posto in classifica, raggiunti dall’Udinese.

La squadra di Sarri ha sbloccato la partita con Cataldi, a cui ha risposto subito Gosens. Negli ultimi minuti poi due rigori, di Gudmundsson e Pedro, hanno portato il risultato sul 2-2.

L’allenatore biancoceleste, al termine del match, ha parlato ai microfoni di DAZN. Sarri ha iniziato dicendo: “Io penso che la squadra abbia fatto un ottimo primo tempo. Chiuderlo sullo 0-0 è stato un peccato. Nel secondo abbiamo avuto meno energie. Gli episodi non ci girano in maniera favorevole, penso al rigore che non hanno dato nel primo tempo, grida vendetta… Però siamo riusciti a pareggiare la partita al termine, la Lazio ha reagito bene alla brutta partita contro la Lazio”.

“I ragazzi sono un po’ frustrati da questa situazione. Anche io ho un po’ di giramento, nonostante nel calcio pensavo di aver visto di tutto. È un qualcosa su cui non possiamo influire, quindi non ha senso spenderci energie. Dobbiamo pensare a migliorare la squadra, dal punto di vista tecnico, qualitativo e realizzativo”, ha poi continuato.

Lazio, Sarri: “Speravo che Guendouzi rimanesse, Ratkov non lo conosco”

Sul calciomercato ha detto: “Dovete parlare con il direttore Fabiani. Io pensavo che Guendouzi fosse uno di quelli su cui porre le basi per il futuro. Siamo una realtà per cui se arrivano certe offerte al giocatore, diventa difficile. Ratkov non lo conosco, quindi non so cosa dire… Imparerò a conoscerlo e a sfruttarne qualità e pregi. La società lo conoscerà meglio di me”.

Sarri ha infine concluso: “A inizio stagione ho detto che sarei rimasto a tutti i costi, nonostante la situazione. Sono successe anche più cose di quel che mi aspettavo, mi dispiace solo per il popolo laziale a cui ho dato la mia parola. Ora il mercato non è finito, può darsi che la società faccia tante altre cose”.

Le parole di Sarri in conferenza stampa

In conferenza stampa ha poi aggiunto: “Arbitri? Se la situazione si riducesse a stasera pazienza. ora diventa difficile spiegarla ai giocatori che sono frustrati, ma non dipende da noi ed è preoccupante”.

Su Raspadori come possibile rinforzo ha ammesso: “Con lui ho parlato tempo fa e l’ho fatto in altre occasioni. Non mi sono messo a fare nessuna trattativa al telefono con lui, anche perché ci ho parlato alcune settimane fa”.