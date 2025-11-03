Lazio, Sarri: “I ragazzi stanno crescendo, ne siamo venuti a capo da squadra”

Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio dopo la vittoria dell’Olimpico contro il Cagliari di Fabio Pisacane.

La Lazio vince per 2-0 contro il Cagliari e ottiene così il sesto risultato utile consecutivo dopo i tre pareggi contro Torino, Atalanta e Pisa e le vittorie contro Genoa e Juventus.

Prima Isaksen, poi Zaccagni a chiudere i conti. Al termine del match ha parlato Maurizio Sarri per commentare la partita e il momento in casa biancoceleste.

L’allenatore della Lazio ha analizzato così il match: “Vittoria che dà segnali di crescita. Il Cagliari non perdeva in trasferta da agosto. Ne siamo venuti a capo da squadra matura, che ha spinto sull’acceleratore quando c’era da spingere. Mi sembra che i ragazzi stiano crescendo”

Maurizio Sarri, poi, ha parlato dei miglioramenti in fase difensiva: “Non ci avevo fatto caso che da quando gioco con gli stessi 11 non prendiamo gol. Non è che in questo momento possiamo fare tante variazioni, abbiamo ancora 6/7 giocatori in infermeria”

Lazio, le parole di Sarri

L’allenatore della Lazio ha proseguito: “La squadra sta diventando mentalmente forte. Per arrivare ai grandi livelli un pizzico di qualità ci manca, penso sia abbastanza evidente. È una squadra che segue e quello che ha lo butta dentro. Per un allenatore è una soddisfazione”.

Poi, è tornato su un retroscena che l’avrebbe visto rifiutare l’offerta di allenare la Fiorentina in estate: “Io avevo già firmato per la Lazio in quella giornata lì”