Maurizio Sarri (IMAGO)

Le parole di Maurizio Sarri nel prepartita di Cagliari-Lazio, match valevole per la 26ª giornata di Serie A

Dopo la sconfitta contro l’atalanta, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare il Cagliari di Pisacane.

Nel prepartita del match sono arrivate le parole dell’allenatore: “L’obiettivo della stagione, come abbiamo detto fin dal primo giorno, è quello di costruire qualcosa. Se molliamo proprio ora è chiaro che diventa più difficile costruire. La motivazione deve derivare da questo”.

Ha poi proseguito: “Nell’ultimo periodo abbiamo un livello di pericolosità decisamente superiore a prima, semmai abbiamo perso la solidità difensiva che avevamo prima. Zaccagni per noi un giocatore importante. Vediamo l’autonomia che ha in questo momento”.

Ha infine concluso: “Abbiamo perso un po’ di intensità difensiva, dobbiamo cercare di tornare al livello precedente”.