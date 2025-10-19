Le parole di Maurizio Sarri nell’intervista rilasciata dopo il triplice fischio di Atalanta-Lazio

In attesa del posticipo di San Siro tra Milan e Fiorentina, si è appena conclusa la partita delle 18:00 tra Atalanta e Lazio.

Anche questo match è terminato senza gol con il risultato di 0-0. Dopo la partita, l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei suoi.

“Il secondo tempo abbiamo sofferto perché dei giocatori in movimento in campo solo 5 hanno fatto allenamento ieri mattina. Abbiamo pagato qualcosa nel lungo periodo. Il primo tempo un po’ di sofferenza, nel secondo tempo abbiamo combattuto da squadra“, ha esordito Sarri.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore della Lazio.

Le parole dell’allenatore biancoceleste

L’allenatore ha poi continuato ammettendo: “Stiamo giocando con i superstiti. Sia le scelte dei singoli sia quelle del modulo sono andate in dipendenza di chi era a disposizione. La partita a Genova l’abbiamo fatta con 8 assenti e quella dopo con 7. Le ultime tre partite sono state alcune delle più difficili da gestire in tutta la mia carriera. Quindi bisogna fare loro i complimenti per i risultati che non erano scontati“.

Ha infine concluso: “A livello di gruppo siamo in crescita soprattutto in questo periodo in cui abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà. A livello tattico e tecnico possiamo ancora crescere“.