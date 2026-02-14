Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della sua Lazio in casa contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.

Finisce sullo 0-2 la sfida tra la Lazio e l’Atalanta. Gli ospiti si impongono sui biancocelesti grazie alle reti di Ederson e Zalewski, ottenendo così 3 punti importanti.

Rimane invece l’amaro in bocca ai padroni di casa come ha spiegato Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN al termine del match.

“L’Atalanta è in gran forma. Stasera tre tiri e due gol. Noi abbiamo fatto anche una buona partita perché abbiamo avuto occasioni. La nostra squadra 18 tiri in porta non li avrebbe mai fatti due mesi fa. Sono contento che i ragazzi abbiano tirato fino alla fine. Il risultato è bugiardo ma bisogna andare avanti“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore biancoceleste.

Lazio, le parole di Sarri

Maurizio Sarri ha proseguito parlando di Maldini: “Daniel ha tanta qualità, più è coinvolto e più si sente parte del progetto. Lui è un ragazzo che può fare grandi cose. Quando fa l’attaccante centrale deve lavorare ancora un po’ sull’attacco dell’area ma ha grande qualità“.

Si è poi soffermato sui tifosi: “Sicuramente se ci fossero stati i soliti 45mila la partita poteva prendere un’altra piega. Però se hanno deciso così avranno le loro ragioni. So solo che a noi mancano tanto“.

Lazio, Sarri: “Tavares? Sta meglio fisicamente e mentalmente”

L’allenatore biancoceleste ha poi spiegato: “Abbiamo giocato con Noslin, fatto gli ultimi 30 minuti cambiando modulo. Abbiamo visto una squadra meno equilibrata del solito. Tavares? Nell’ultimo periodo si è allenato molto bene e in maniera diversa, deve limitare certe cose. Quando si sviluppa palla al piede nelle vie centrali può essere pericoloso. Perdendo palla a 70 metri dalla sua posizione ha bisogno di tanto tempo per riprenderla. Fisicamente e mentalmente sta meglio rispetto a qualche mese fa“.

In conferenza stampa ha anche commentato il fuorigioco di Tavares: “Secondo me con quel tocco Kolasinac aveva rimesso in gioco Tavares“.