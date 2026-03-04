Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, Sarri: “Rammaricati per il risultato, buona prestazione. Questa è una rosa da riequilibrare”

Redazione 4 Marzo 2026
Lazio, Maurizio Sarri (imago)

Le parole di Maurizio Sarri dopo il pareggio della Lazio contro l’Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia.

È una rosa da riequilibrare. Rammaricati per il risultato, ma soddisfatti per la prestazione. A Bergamo ci sarebbe stato da soffrire anche con un gol di vantaggio”, Maurizio Sarri ha esordito così nell’intervista a Mediaset dopo il pareggio dei suoi ragazzi contro l’Atalanta.

All’Olimpico si chiude sul 2-2. Un match da tante emozioni che si accende soprattutto nella parte finale con il botta e risposta dei due club a suon di gol. Alla rete del vantaggio di Dele-Bashiru risponde Pasalic dopo quattro minuti. Ci pensa poi Dia al 87′ a riportare i biancocelesti avanti, ma non è finita. Non passano nemmeno due minuti e Musah ripareggia i conti.

L’allenatore biancoceleste ha commentato proprio la prestazione dei suoi giocatori: “Se rifaremo una prestazione come quella di stasera possiamo farcela”.

La classifica è figlia di un periodo e di un’annata dove abbiamo sofferto le assenze. C’era da aspettarsi di più, la squadra dà segnali di competitività, ma dobbiamo esserlo in maniera più continua. Abbiamo fatto diversi mesi con 6-7 assenti”, ha proseguito soffermandosi sulla stagione dei biancocelesti.

Lazio, le parole di Sarri

Spazio anche al confronto a centrocampo: Dele quando riesce a lanciarsi tocca anche i 35 km/h. Taylor è un palleggiatore, ma ha meno gamba. gli ingressi erano preparati da quella parte”.

Sarri ha poi spostato il focus sui tifosi : “La squadra purtroppo si sta abituando a questo tipo di situazione dentro lo stadio. È triste ed è brutto da dirsi. Se ci fossero state 45 mila persone sarebbe stato bello”.

Sarri, Lazio (IMAGO)

Infine, ha concluso: “Per avere più continuità bisognerebbe avere una batteria di attaccanti che fanno più gol. A volte ci basta un errore per non capitalizzare l’azione. In certi momenti ci siamo trovati in difficoltà numerica in certi ruoli, come ho detto prima”.