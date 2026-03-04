Le parole di Maurizio Sarri dopo il pareggio della Lazio contro l’Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia.

“È una rosa da riequilibrare. Rammaricati per il risultato, ma soddisfatti per la prestazione. A Bergamo ci sarebbe stato da soffrire anche con un gol di vantaggio”, Maurizio Sarri ha esordito così nell’intervista a Mediaset dopo il pareggio dei suoi ragazzi contro l’Atalanta.

All’Olimpico si chiude sul 2-2. Un match da tante emozioni che si accende soprattutto nella parte finale con il botta e risposta dei due club a suon di gol. Alla rete del vantaggio di Dele-Bashiru risponde Pasalic dopo quattro minuti. Ci pensa poi Dia al 87′ a riportare i biancocelesti avanti, ma non è finita. Non passano nemmeno due minuti e Musah ripareggia i conti.

L’allenatore biancoceleste ha commentato proprio la prestazione dei suoi giocatori: “Se rifaremo una prestazione come quella di stasera possiamo farcela”.

“La classifica è figlia di un periodo e di un’annata dove abbiamo sofferto le assenze. C’era da aspettarsi di più, la squadra dà segnali di competitività, ma dobbiamo esserlo in maniera più continua. Abbiamo fatto diversi mesi con 6-7 assenti”, ha proseguito soffermandosi sulla stagione dei biancocelesti.

Lazio, le parole di Sarri

Spazio anche al confronto a centrocampo: “Dele quando riesce a lanciarsi tocca anche i 35 km/h. Taylor è un palleggiatore, ma ha meno gamba. gli ingressi erano preparati da quella parte”.

Sarri ha poi spostato il focus sui tifosi : “La squadra purtroppo si sta abituando a questo tipo di situazione dentro lo stadio. È triste ed è brutto da dirsi. Se ci fossero state 45 mila persone sarebbe stato bello”.

Infine, ha concluso: “Per avere più continuità bisognerebbe avere una batteria di attaccanti che fanno più gol. A volte ci basta un errore per non capitalizzare l’azione. In certi momenti ci siamo trovati in difficoltà numerica in certi ruoli, come ho detto prima”.