Sarri (IMAGO)

In corso in questo momento l’incontro tra la Lazio e l’agente di Maurizio Sarri per il ritorno dell’allenatore in biancoceleste

In casa Lazio si continua a lavorare per il ritorno di Maurizio Sarri in panchina.

È in corso in questo momento l’incontro tra la dirigenza biancoceleste e l’agente dell’allenatore toscano.

Tra i rappresentanti del club ci sono il direttore sportivo Fabiani, Pellegrini, Busardò, Trimboli e Grassadonia.