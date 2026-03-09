Lazio, Sarri: “Stadio vuoto è brutto, triste e deprimente. È il momento che la società faccia qualcosa”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match contro il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ecco le sue parole

La Lazio ospita il Sassuolo con un obiettivo: tornare a vincere dopo 2 mesi. Oggi, lunedì 9 marzo alle ore 20:45, i biancocelesti sfideranno allo stadio Olimpico i neroverdi.

L’ultima vittoria in campionato della Lazio risale al 30 gennaio 2026, nel 3-2 contro il Genoa. Da quel momento, il club capitolino ha raccolto 2 pareggi contro Juventus (2-2) e Cagliari (0-0) e altrettante sconfitte con Atalanta (0-2) e Torino (2-0).

L’unica nota positiva dei biancocelesti è il percorso in Coppa Italia. I ragazzi di Sarri hanno pareggiato 2-2 il match d’andata delle semifinali contro l’Atalanta e si giocheranno l’accesso alla finale il prossimo 22 aprile alla “New Balance Arena” di Bergamo.

In campionato la Lazio è chiamata a rialzare il capo. Nel pre partita, Sarri, allenatore biancoceleste, ha commentato il momento della squadra. Ecco le sue parole.

Le parole di Sarri: “Ero in disaccordo con la cessione di Mandas”

Sarri ha esordito dicendo: “Speriamo di vedere la vera Lazio, abbiamo numeri talmente diversi nel giro di tre giorni che non sono spiegabili se non con l’atteggiamento mentale. Questione di motivazioni? Penso di sì, ma non deve succedere. Spero non sia questa l’occasione“.

L’allenatore ha poi proseguito così: “Motta? Più parlo più lo metto sotto pressione. Il ragazzo si allena normalmente. Stadio vuoto? Non solo è brutto, ma è triste e deprimente. Penso sia il momento di fare qualcosa da parte della società“.

A seguire, ha parlato anche a Sky Sport, ribadendo proprio la necessità di mantenere alta l’attenzione: “Abbiamo dei numeri diversi fra la domenica e il mercoledì che non si spiegano, la differenza sta nell’atteggiamento mentale diverso. È un errore, bisogna avere sempre grande motivazione. Spero di vedere stasera la versione di mercoledì“.

Infine, anche un’altra stoccata alla società sulla gestione del mercato: “L’assenza di Provedel è grave. Io ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas. Arriva un ragazzo giovane (Motta, ndr), ha delle qualità vediamolo in campo. Il Sassuolo? Mi aspettavo questa stagione, è una squadra forte e di grande organizzazione“.