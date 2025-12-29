Lazio, Sarri operato per fibrillazione atriale: intervento svolto con esito positivo

Maurizio Sarri, allenatore Lazio (Imago)

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere

Un finale di 2025 inedito per Maurizio Sarri, che oggi – lunedì 29 dicembre – a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere.

L’intervento si è svolto con esito positivo, e l’allenatore biancoceleste rimarrà ora a riposo prima di riprendere regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra.

La Lazio ha reso note le condizioni del proprio allenatore attraverso un comunicato che recita: “La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo.

All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”.