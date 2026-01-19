Maurizio Sarri (IMAGO)

Le parole di Sarri pochi minuti prima di Lazio-Como: le sue dichiarazioni nel prepartita del match dell’Olimpico

Pochi minuti prima del posticipo di Serie A tra Lazio e Como, Maurizio Sarri ha parlato così a Dazn: “Ratkov è un ragazzo disponibile, chiaramente si deve inserire ma va dentro e vediamo a che punto siamo”.

L’allenatore ha poi parlato della situazione di emergenza che riguarda i biancocelesti in questo periodo: “A centrocampo in panchina abbiamo un ragazzo della Primavera e Dele-Bashiru è rientrato stamattina dalla Coppa d’Africa. Come al solito siamo in emergenza“.

E per concludere, sulle voci che lo hanno riguardato negli ultimi giorni: “Io questa settimana l’ho vissuta bene, non c’è niente di nuovo sotto il cielo laziale. È tutto nella normalità”.