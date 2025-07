Lazio, Sarri non ha diretto l’allenamento mattutino per motivi di salute: rientrerà nel pomeriggio

Maurizio Sarri – Credits: SS Lazio

Maurizio Sarri non era presente all’allenamento di oggi della Lazio a causa di alcuni problemi di salute

Prosegue la preparazione estiva della Lazio a Formello, ma la novità molto importante di questa mattina – mercoledì 16 luglio – è l’assenza di Maurizio Sarri.

L’allenatore toscano non ha diretto la seduta mattutina a causa di alcuni problemi di salute, che gli hanno impedito di essere presente al campo di allenamento.

In mattinata l’ex Juventus e Napoli ha svolto una visita di idoneità approfondita nella clinica di Villa Mafalda, che ha poi lasciato intorno alle 15 accompagnato da Fabiani.

Come comunicato dal club nei propri profili ufficiali Sarri sarà regolarmente in campo nel pomeriggio, in vista dell’allenamento delle 18.