Lazio, saltato il trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd

Gianluca Di Marzio 31 Gennaio 2026
Saltato il trasferimento di Romagnoli dalla Lazio all'Al-Sadd
Alessio Romagnoli (IMAGO)

È definitivamente saltato il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd: il contratto non è stato depositato in tempo

Nonostante la corsa contro il tempo nelle ultime ore, LazioAl-Sadd non sono riusciti a formalizzare il trasferimento di Alessio Romagnoli.

Il calciomercato in Qatar chiudeva infatti alle 22:00 italiane, orario entro cui i due club non hanno depositato il contratto del difensore classe 1995.

Alessio Romagnoli non potrà dunque raggiungere Roberto Mancini all’Al-Sadd, dopo che negli ultimi giorni aveva fortemente spinto per andare via.