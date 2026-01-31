Lazio, saltato il trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd
È definitivamente saltato il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd: il contratto non è stato depositato in tempo
Nonostante la corsa contro il tempo nelle ultime ore, Lazio e Al-Sadd non sono riusciti a formalizzare il trasferimento di Alessio Romagnoli.
Il calciomercato in Qatar chiudeva infatti alle 22:00 italiane, orario entro cui i due club non hanno depositato il contratto del difensore classe 1995.
Alessio Romagnoli non potrà dunque raggiungere Roberto Mancini all’Al-Sadd, dopo che negli ultimi giorni aveva fortemente spinto per andare via.