Lazio, Rovella si opera: rientro previsto per gennaio

La terapia conservativa per trattare la pubalgia non ha dato gli effetti sperati e ora il giocatore dovrà sottoporsi all’intervento

Brutte notizie per Maurizio Sarri. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da diversi infortuni, ora arriva un altro stop.

Questa volta a fermarsi è Rovella. Il centrocampista biancoceleste dovrà operarsi a causa di problemi legati alla pubalgia.

Il giocatore classe 2001 è fermo dal derby contro la Roma dello scorso 21 settembre. Da lì lo staff della Lazio ha optato per una terapia più conservativa che non ha dato però l’esito sperato.

Al giocatore biancoceleste è rimasta un’unica soluzione che lo terrà fuori almeno per 40-45 giorni. Il rientro in campo è dunque previsto a gennaio.

Lazio, Rovella out: si pensa al cambio in lista Serie A

Con Rovella fuori fino a gennaio la Lazio valuta un possibile cambio nella lista Serie A. Si tratterebbe già della seconda volta in questa stagione. Potrebbe dunque rientrare Dele-Bashiru.

Il giocatore nigeriano era stato escluso dalla lista proprio dopo il derby per lasciare spazio a Basic. Il cambio potrebbe avvenire almeno fino a gennaio, mese in cui le liste sono ancora aperte.

I prossimi impegni della Lazio

Dopo la sosta delle nazioni la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo domenica 23 novembre contro il Lecce di Di Francesco. Dopo la sfida dell’Olimpico i biancocelesti andranno in trasferta a San Siro in vista del match contro il Milan.

Le due squadre si riaffronteranno poi pochi giorni dopo nell’ottavo di finale di Coppa Italia, questa volta però a Roma. Nel mese di dicembre la Lazio affronterà Bologna, Parma, Cremonese e Udinese.