Nicolò Rovella conferma l’imminente operazione: “Sono costretto, ma sto già facendo il conto alla rovescia”

Come anticipato, adesso è stato confermato anche dal diretto interessato: Nicolò Rovella si dovrà operare per risolvere il problema della pubalgia.

Il centrocampista della Lazio ha voluto fare chiarezza direttamente sul suo profilo Instagram, condividendo una riflessione e raccontando la verità dietro questa decisione.

A concludere, l’azzurro si è detto già voglioso di tornare in campo per difendere i colori biancocelesti il prima possibile. Il rientro è previsto per gennaio 2026.

Di seguito riportiamo le parole di Nicolò Rovella. “Purtroppo ora sono costretto a operarmi. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto“.

Lazio, Rovella: “La terapia conservativa non ha funzionato”

Il centrocampista della Lazio, poi, ha continuato: “La sola verità è che dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e insieme abbiamo deciso di optare per una terapia conservativa, In molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero. Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente. Purtroppo però il dolore è tornato e, a questo punto, diventa necessaria l’operazione”.

Infine, ecco il suo augurio e la voglia di tornare in campo il prima possibile. “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO”.

Il messaggio della Lazio

Anche la squadra di Rovella ha voluto esprimere la propria vicinanza al suo giocatore con un post sui propri canali ufficiali di seguito riportato.

“Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella – altrettanto sofferta – di procedere con l’intervento. La Società lo ha sostenuto sempre, in ogni valutazione, insieme allo staff medico. Nicolò ha affrontato settimane complicate con professionalità, sacrificio e un enorme attaccamento alla maglia: si è allenato e ha giocato anche quando non era facile, spesso convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano e lo accompagneranno passo dopo passo fino al suo ritorno in campo”.