Lazio, Romagnoli: “L’obiettivo deve essere la Champions. Rinnovo? Non ci sono stati contatti”

Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del premio “Beppe Viola”

Alessio Romagnoli tra presente e futuro. Il difensore della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della 42^ edizione del premio “Beppe Viola”. Il giocatore biancoceleste, insignito con lo speciale riconoscimento, ha fatto un bilancio della stagione della “sua” Lazio e ha commentato la situazione con i tifosi.

“Per me l’obiettivo deve essere la Champions, anche se è difficile, l’obiettivo deve essere quello“, il difensore ha esordito fissando l’asticella dei biancocelesti, attualmente ottavi in classifica.

Romagnoli ha commentato la scorsa prestazione in campionato contro il Lecce: “Abbiamo fatto una buonissima partita, non era facile. Dovevamo chiuderla prima perché altrimenti poi rischi di non portare a casa la vittori, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare bene“.

Il difensore centrale ha parlato anche della situazione che riguarda i tifosi della Lazio: “Non è facile giocare in uno stadio così bello come l’Olimpico con poca gente, a noi dispiace che i tifosi abbiano questa situazione, quello che possiamo fare noi è dare il massimo in campo e renderli orgogliosi“.

Romagnoli: “Rinnovo? Non ho sentito il club”

Alessio Romagnoli ha concluso parlando del suo futuro alla Lazio. Alla domanda riguardante una possibile chiacchierata con la dirigenza per il rinnovo di contratto il difensore ha risposto:

“No, non li ho sentiti, quindi non so loro che intenzioni abbiano, quando sarà il momento ne parleremo“.

La stagione della Lazio

Tra il mercato bloccato e innumerevoli infortuni la Lazio ha iniziato a rilento la sua stagione. La squadra allenata da Maurizio Sarri, tornato in estate dopo l’addio a marzo 2024, è ottava in classifica. Nelle prime 12 giornate i biancocelesti hanno raccolto 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

La Lazio ha segnato 15 reti e ne ha incassate 9. Come scritto, i risultati della prima parte di stagione sono frutto di situazioni complicate. Il recente rendimento dei biancocelesti è comunque positivo. Nelle ultime 5 giornate Romagnoli e compagni hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggi e la sconfitta di San Siro contro l’Inter per 2-0.