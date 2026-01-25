La Lazio non apre alla partenza di Romagnoli: “Mai inserito sul mercato”

La Lazio considera Alessio Romagnoli incedibile: il club biancoceleste non apre alla cessione all’Al-Sadd di Roberto Mancini

Cambia di colpo la situazione per Alessio Romagnoli e la Lazio: il club biancoceleste ritiene incedibile il difensore italiano, bloccando il passaggio all’Al-Sadd di Roberto Mancini, comunicandolo attraverso una nota ufficiale.

Nonostante quello che sembrava un addio nella partita giocata sabato 24 gennaio contro il Lecce, la Lazio non vuole far partire Romagnoli.

Il giocatore è considerato troppo importante per la rosa, come ricordato anche da Maurizio Sarri nel post partita contro il Lecce.

Ora bisognerà attendere la reazione del giocatore, che ribadirà la sua volontà di andare via: nel match di sabato sera, Romagnoli aveva già salutato i compagni e lo staff tecnico, pronto a partire per il Qatar.

Il comunicato della Lazio

La Lazio comunica che Romagnoli non è sul mercato: “La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.