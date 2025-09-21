Le parole dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo il derby contro la Roma, terminato 1-0 con il gol di Pellegrini

Finisce 1-0 il derby della Capitale: a vincere è la Roma grazie al gol di Lorenzo Pellegrini.

“Ci sono state delle situazioni in cui potevamo fare meglio. Abbiamo perso in un brutto modo. Tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per la nostra gente che ci ha creduto e sostenuto e anche per la squadra“, nel post partita Maurizio Sarri ha esordito così ai microfoni di DAZN.

L’allenatore biancoceleste ha commentato la prestazione dei suoi uomini, oltre al momento in campionato e i prossimi impegni.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Lazio, le parole di Sarri

Sarri ha continuato così: “Il tentativo era non dare punti di riferimento. Nel primo tempo l’abbiamo fatto con Rovella e Guendouzi e sono state due occasioni da gol“.

Infine ha dichiarato: “La squadra ha costruito, ha avuto però anche minuti di sbandamento. Sul gol abbiamo sbagliato ma fino al 38′ la partita non mi sembra che ci desse segnali. Mi aspetto la solita incazzatura e tristezza post derby perso“.