“Bentornato Capitano”: il derby deciso da Pellegrini

Dopo più di otto mesi Lorenzo Pellegrini gioca di nuovo il derby a sorpresa da titolare e lo decide con un gol

Sembra un déjà vu: Pellegrini in uno dei momenti più complicati della sua storia con la Roma gioca a sorpresa da titolare un derby e lo decide. Dopo un’estate complicatissima – per via dell’infortunio nel finale della scorsa stagione – e in cui il suo futuro sembrava nuovamente lontano dalla Capitale il 7 si prende la scena nella gara più sentita dal pubblico giallorosso.

Una rete che lo riconcilia con l’ambiente e che gli ha fatto anche scendere qualche lacrima: “Mi sono commosso dopo il gol perché e da quando mi sono fatto male che le persone a me vicine sanno quanto era importante tornare a fare bene e vincere questo derby per la nostra gente“.

Un amore, quello tra Pellegrini e il suo pubblico che aveva solamente bisogno di una nuova miccia per accendersi: “Non l’ho mai messo in dubbio. Io voglio bene a loro e loro a me”

Nella calda giornata romana Pellegrini con il suo gol al 38′ minuto del primo tempo regala tre punti agli uomini di Gasperini, scaccia via i brutti pensieri arrivati dopo la sconfitta contro il Torino e riporta la Roma a vincere un derby in casa della Lazio dopo 9 anni.

“Voglio il miglior Pellegrini”: le parole di Gasperini come quelle di Ranieri

Otto mesi dopo Pellegrini torna decisivo in un derby di Roma. Da quello dello scorso gennaio con Ranieri a quello di oggi, 21 settembre, con Gasperini il copione della gara del 7 è rimasto lo stesso. “Non ho avuto dubbi sullo schierarlo oggi“: così l’allenatore giallorosso ha raccontato la scelta di mettere il classe 1996 dal primo minuto.

Parole che assomigliano a quelle di Claudio Ranieri lo scorso gennaio, quando anche lui schierò un po’ a sorpresa il calciatore giallorosso nel derby e quest’ultimo decise la gara. La Lazio diventa la squadra a cui il trequartista giallorosso ha fatto più gol: 4 in 13 presenze.

Roma-Pellegrini: rapporto ricucito

Un addio tra la Roma e Pellegrini che in estate era davvero vicinissimo: “Ero a un passo da andare via“. Un’estate che oltre al lungo infortunio ha portato anche il classe 1996 a perdere la fascia da capitano: per Gasperini, infatti, da sempre il capitano è il calciatore con più presenze. Un rapporto che ormai sembrava compromesso. “A me sembra che se lui dovesse trovare una soluzione adeguata sarebbe contento di andare via, e lo sarebbe anche la società“: aveva detto l’allenatore giallorosso nella conferenza stampa prima di Roma-Bologna il 22 agosto.

“Pellegrini lo recupero io da solo o lo recupero con la società e il pubblico?“: Il primo passo l’allenatore giallorosso lo ha fatto mettendo il 7 in campo, il secondo lo ha fatto il calciatore sbloccando la gara e il terzo il pubblico regalando al classe 1996 il boato più rumoroso di questa nuova stagione. Al momento della sostituzione e a fine partita sono stati tanti gli applausi dedicati a Pellegrini con tutto il tifo giallorosso che ha pensato quello che la curva sud ha scritto su uno striscione a inizio gara: “Bentornato Capitano“.