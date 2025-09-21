Le parole dell’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo il derby contro la Lazio, terminato 1-0 con il gol di Lorenzo Pellegrini

Il derby della Capitale finisce 1-0 per la Roma. I giallorossi hanno trionfato grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo

Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha esordito così ai microfoni di DAZN: “Sono felicissimo anche se nel finale non riuscivo a farmi sentire dai giocatori. Abbiamo rischiato veramente di prendere il gol, e forse sarebbe stato anche giusto a un certo punto, per il resto è stata una grande partita. La gente queste partite le sente particolarmente. Da stasera devo pensare a come fare meglio negli ultimi minuti (ride, ndr).

L’allenatore della Roma ha proseguito parlando di Pellegrini, autore gol all’esordio stagionale, e delle prossime gare.

Di seguito le sue parole.

Roma, Gasperini: “Pellegrini ha qualità”

Gasperini ha continuato: “Per fortuna ho la possibilità di vedere gli allenamenti e vedere i giocatori, vedere Pellegrini come si muove e come si allena. Non ho avuto dubbi su chi schierare oggi. Ha grandi qualità ma questo è risaputo. Sono contento per lui, per tutta la squadra e per i tifosi che sono felicissimi. Lorenzo ha nelle sue corde la capacità di calciare benissimo. Deve giocare da centrocampista e allo stesso tempo avere la possibilità di segnare. Oggi, sia Ferguson sia Soulé. Dovbyk sono ragazzi che hanno fatto bene e devono crescere. Alzeremo il livello delle prestazioni della squadra”.

Sempre su Pellegrini e attaccamento alla maglia: “Non posso parlare del pregresso però ho trovato un ragazzo maturo. E un giocatore di qualità. Il cuore ce l’hanno tutti. Lui deve essere un giocatore forte e per la squadra” Gasperini ha aggiunto: “La squadra sta bene. Abbiamo avuto una difficoltà domenica scorsa con il Torino visto che arrivavamo da una giornata difficile. Noi siamo una squadra in crescita che può avere anche alti e bassi. Voglio vedere il miglioramento non solo della squadra ma anche dei singoli. I complimenti ai giocatori li ho fatti sempre. Se capita una sconfitta la cancelli e vai avanti, così come si fa con le vittorie”.