Le formazioni ufficiali del Derby della Capitale: le scelte di Lazio e Roma.

È il giorno del Derby della Capitale: la città si divide in due, la sponda biancoceleste contro quella giallorossa. Sono Lazio e Roma ad aprire la domenica di Serie A.

Per la sfida, la squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di ritrovare certezze dopo la sconfitta in casa del Sassuolo: l’1-0 del Mapei Stadium ha fermato la Lazio a quota 3 punti in questo inizio di campionato.

Dall’altra sponda della Capitale, anche la Roma ha sete di riscatto: i giallorossi arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Torino, arrivata per la staffilata di Simeone.

A circa un’ora dal Derby, ecco le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Castellanos, Noslin, Isaksen, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Pinelli, Farcomeni

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Kone, Pellegrini, Angelino; Soulé; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy

Dove vedere Lazio-Roma in TV e streaming

La partita tra Lazio e Roma, valida per la 4ª giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico. Il match potrà essere seguito in diretta esclusiva su DAZN.