Ecco dove vedere il derby della Capitale tra la Lazio di Baroni e la Roma di Ranieri, match valido per la 32esima giornata di Serie A.

Si avvicina sempre di più il derby della Capitale. La Lazio di Baroni sfiderà la Roma di Ranieri nella 32esima giornata di campionato. L’appuntamento è fissato domenica 13 aprile alle 20:45 all’Olimpico.

Il derby è sempre una partita a sé ma quando è decisivo per il futuro dei club prende ancora più valore. Biancocelesti e giallorossi sono infatti a soli due punti di distanza, contendendosi così il sesto posto.

Ma la Roma non smette di crederci, come ha dichiarato Paredes alla Gazzetta dello Sport: “Europa League? Scelgo sempre di crederci, è una frase che mi sono anche tatuato. Nonostante i problemi siamo sempre stati convinti della nostra forza. Champions? Ci proveremo fino alla fine. Ma per riuscirci dovremo dare il 110%, davanti abbiamo delle squadre fortissime”.

Domenica si attende quindi il derby. Ma dove sarà possibile vedere la sfida tra Lazio e Roma in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni utili.

Come arrivano i due club al derby

Sarà dunque ancora Lazio-Roma domenica 13 aprile. I biancocelesti si presentano al match dopo la vittoria contro l’Atalanta di Gasperini grazie alla rete di Isaksen.

I giallorossi arrivano invece dopo il pareggio rimediato contro la Juventus del neoarrivato Igor Tudor. Decisive le sostituzioni in campo di Ranieri: a pochi minuti dall’ingresso, Eldor Shomurodov ha siglato l’1-1.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta TV e streaming

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 all’Olimpico, sarà visibile in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.