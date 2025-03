Tutte le info sui biglietti per il derby della Capitale

Si inizia già a respirare l’aria di derby nella Capitale, dove domenica 13 aprile andrà in scena un nuovo capitolo dell’infinita sfida tra Lazio e Roma.

La partita d’andata, quella del 5 gennaio, era andata ai giallorossi, che si erano imposti per 2-0 sulla squadra di Marco Baroni, con anche un po’ di nervosismo finale.

La cura Ranieri ha assottigliato le distanze in classifica tra le due squadre, ora entrambe in corsa per un piazzamento europeo.

Una delle sfide più prestigiose del calcio italiano, che sarà valida per la 32esima giornata di campionato. Per chi volesse vederla dal vivo, ecco le info sulla vendita dei biglietti.

Lazio-Roma, le info sui biglietti

La partita dell’Olimpico è in programma per domenica 13 aprile, con fischio d’inizio fissato per le 20:45. Ma quando aprirà la vendita dei biglietti? E quanto costeranno?

Al momento, la Lazio non ha ancora aperto la vendita e non ha nemmeno comunicato quando aprirà. Si resta in attesa di scoprire, quando lo comunicherà la società biancoceleste, la data d’apertura e quanto costeranno i biglietti.