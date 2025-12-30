Le dichiarazioni del designatore arbitrale Gianluca Rocchi sugli episodi della Lazio a OpenVAR

Termina il 2025 per la Serie A e non mancano le critiche per alcuni degli episodi arbitrali della 17esima giornata. Tra quelli presi in causa sicuramente c’è quanto accaduto tra Udinese e Lazio.

Il club ha anche diramato una nota ufficiale seguita anche da un video pubblicato sui social con tutti gli episodi arbitrali a sfavore della squadra di Sarri in questo campionato.

Durante l’episodio di Opne Var però Rocchi ha esordito con un commento forte: “Se si deve mettere in dubbio la nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure, perché su questo argomento non entro. Vengo qua e faccio sentire gli audio.

Poi ha proseguito: “Vi assicuro che non è piacevole, specialmente quando commettiamo errori. Il nostro obiettivo è quello di fare meno errori possibili, sanno quanto mi inc****, ma se uno non crede nella nostra buona fede non è più un problema mio”.