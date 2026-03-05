Lazio, Flavio Sulejmani sempre più vicino al rinnovo: la situazione
L’attaccante albanese della Lazio U-20, Flavio Sulejmani, è vicino al rinnovo triennale con la squadra bianconceleste
Flavio Sulejmani vestirà ancora la maglia della Lazio. L’attaccante albanese della Primavera biancoceleste è pronto a firmare il rinnovo di contratto.
In questa stagione Sulejmani ha segnato ben 9 reti e servito 4 assist in 25 presenze nel Campionato Primavera 1.
La società è sempre più vicina a trovare un accordo con l’entourage del giocatore per rinnovare di altri tre anni il contratto al numero 9, arrivato nella Capitale nell’estete del 2023 dal Perugia.
Sono più di 100 le presenze di Sulejmani nel Campionato Primavera 1 e oltre 30 i gol segnati.