Lazio, rinnovato il contratto di Pedro fino al 2026

L’attaccante spagnolo rinnova il proprio contratto con la Lazio: il comunicato ufficiale

Assieme a Castellanos, Pedro è stato il miglior marcatore della Lazio nel campionato di Serie A appena terminato. Nonostante le 6 partite disputate dal 1′, lo spagnolo ex Barcellona e Roma è riuscito a mettere a segno 10 gol e 1 assist.

Numeri che hanno convinto la società biancoceleste a rinnovargli il contratto, in precedenza in scadenza il 30 giugno 2025.

Il comunicato ufficiale del club: “La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione“.

Prosegue: “Con la maglia della Lazio ha collezionato 176 presenze e 34 reti, diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza: l’esperienza e l’affidabilità di Pedro saranno risorse fondamentali per affrontare con solidità la prossima stagione“.