Lazio, ufficiale l’arrivo di Ratkov dal Salisburgo

Petar Ratkov (gdm)

La Lazio ha ufficializzato l’arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo

Via Castellanos, dentro Ratkov: la Lazio ha il suo nuovo centravanti. Il club biancoceleste ha appena ufficializzato l’arrivo dell’attaccante serbo, acquistato a titolo definitivo dal Salisburgo per circa 14 milioni di euro.

Il club biancoceleste ha annunciato l’acquisto del 22enne scrivendo: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo”.

Ratkov arriva dopo aver messo a referto 22 gol e 15 assist in 99 presenze con gli austriaci del Salisburgo, mettendosi in mostra soprattutto nell’ultima stagione: starà a lui, adesso, raccogliere l’eredità lasciata dal Taty Castellanos – venduto al West Ham nei primissimi giorni del mercato invernale.

La Lazio, ora, non si ferma e ha già prenotato il secondo colpo di questa finestra: Kenneth Taylor, centrocampista in arrivo dall’Ajax che sostituirà Guendouzi. L’olandese sarà in Italia già nella serata di oggi.