Lazio, trattativa avanzata per Petar Ratkov del Salisburgo

La Lazio continua a cercare il sostituto del Taty Castellanos: il club biancoceleste è in trattativa avanzata per Petar Ratkov del Salisburgo

Sono ore di mercato molto importanti per la Lazio, che sta cercando rinforzi in diversi reparti, dal centrocampo all’attacco, e continua a lavorare anche in uscita (QUI i dettagli).

In particolare, il club biancoceleste è alla ricerca del sostituto di Castellanos, diventato un nuovo giocatore del West Ham nei giorni scorsi: la Lazio è in trattativa avanzata per l’attaccante del Salisburgo Petar Ratkov, con un costo dell’operazione di 14 milioni per il serbo, con uno stipendio da 1,5 milioni.

Classe 2003, fin qui ha giocato 29 gare segnando 12 reti in tutte le competizioni.

Da Fabbian a Maldini fino a Ratkov: il club biancoceleste continua a seguire diversi profili per rinforzare anche il reparto offensivo.